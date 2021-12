Milan, Di Gennaro: “Leao grande perdita. E sullo scudetto…”

Il commentatore tv ha parlato della possibilità del Milan di qualificarsi in Champions League e della corsa scudetto.

Mancano ancora due partite al termine della 16esima giornata di Serie A, ma quelle già disputate hanno dato risposte importanti. Esce vincitrice il Milan , che ha raggiunto il primo posto in classifica. Grazie alla vittoria sui granata, gli uomini di Pioli hanno ottenuto 3 punti importanti, che gli hanno permesso di scavalcare il Napoli. I partenopei infatti sono scivolati contro gli uomini di Gasperini e hanno dovuto salutare la vetta. Sorpasso anche dei neroazzurri, vincitori all’Olimpico contro i rossoneri. A seguire c’è proprio il club bergamasco, a 34 punti. La corsa per lo scudetto entra nel vivo e -mai come quest’anno- si fa avvincente . Ci sono infatti 4 squadre in 4 punti e tutto potrebbe cambiare in qualsiasi momento.

Sulla situazione scudetto invece ha dichiarato: "Quattro squadre che stanno facendo un calcio incredibile, e gli va merito. Anche altre, come la Fiorentina, giocano bene. E credo sia importante per il nostro movimento. L'Inter mi sta facendo una incredibile impressione, per come gestisce le gare. Inzaghi ha fatto grandi cose. La Roma? Mourinho l'ha cambiata in peggio, la squadra si è involuta. L'unico neo dell'Inter è sulla destra. La squadra forse non è ancora sicura di Dumfries".