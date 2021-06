Dall’Inghilterra – Un club di Serie A pronta ad offrire 3 mln per Giroud

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Olivier Giroud al Milan. Ma in Inghilterra sono sicuri: c'è un altro club su di lui

Redazione Il Milanista

Il Milanha l'obiettivo, per il prossimo mercato, di trovare e ingaggiare una prima punta. Un giocatore che possa far rifiatare un sempre valido, ma non più giovanissimo, Zlatan Ibrahimovic. E l'attaccante è la priorità per il mercato: la prossima stagione, infatti, il club rossonero giocherà tre competizioni e non vuole lasciare nulla al caso. Soprattutto dopo l'ultima stagione dove ha sofferto l'assenza (l'apporto di Mario Mandzukic è stato praticamente nullo per via degli infortuni) di un sostituto dello svedese. In molte partite infatti il tecnico Stefano Pioli, si è dovuto "arrangiare" con quello che aveva: Rafael Leao e Ante Rebic reinventati come prime punte.

Paolo Maldini e Frederic Massara nelle ultime settimane hanno visionato molti giocatori per l'attacco. Un vero e proprio casting quello che la dirigenza di via Aldo Rossi sta effettuando cercando di far combaciare costi e valore del candidato al ruolo di vice Ibrahimovic. Il numero 9 perfetto individuato sarebbe stato Olivier Giroud del Chelsea che a fine giugno si sarebbe svincolato dai londinesi, al quale la dirigenza blues ha deciso di rinnovare il contratto ancora per una stagione.

E l'arrivo del Campione del Mondo era stato anche promosso da Ibrahimovic che, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, si era espresso così: "Più giocatori di grande livello riusciamo a inserire, meglio è. Giroud ha grande esperienza e non abbiamo tanti giocatori che abbiano vinto trofei. Se viene è il benvenuto".

Giroud, non solo l'Arsenal su di lui. Anche un club di Serie A

Il Chelsea, come detto, ha deciso (a sorpresa) di rinnovare il contratto del francese. Il motivo? Le avances dell'Arsenal. I Blues infatti non sono troppo favorevoli a rinforzare a costo zero un club dello stesso campionato. Ma, qualora si trattasse di una formazione estera (come il Milan) sarebbero disposti a cedere gratuitamente il cartellino per via di un gentlemen agreement tra il Abramovic e il francese.

Ma la notizia di questo accordo ha svegliato un altro club che seguiva il classe '86: l'Inter di Inzaghi. A riportare la notizia è il tabloid The Telegraph che riporta come l'ex tecnico della Lazio stimi il giocatore (lo voleva già ai tempi dell'avventura capitolina, n.d.r.) e che sarebbe disposto ad offrire 3 milioni di sterline al club d'oltremanica.