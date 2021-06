Deschamps: “Giroud? I minuti di gioco fanno la differenza”

Ecco cosa ha detto Didier Deschamps in conferenza stampa su Olivier Giroud, obiettivo di mercato rossonero

Redazione Il Milanista

Il Milan vuole portare all'ombra del Duomo un vice Ibrahimovic. Questa, al momento, è uno dei obiettivi che si sono prefissati Paolo Maldini e Frederic Massara per il prossimo mercato. Negli ultimi tempi il duo mercato rossonero ha visionato molti giocatori per questo ruolo: Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadorie soprattutto Olivier Giroud. Il transalpino sembrava, la settimana scorsa, essere davvero a un passo dal trasferimento in Italia. Anzi, il suo passaggio (da svincolato) al Milan sembrava in via di definizione su un accordo di 4 milioni netti per due anni, così da poter anche usufruire del Decreto Crescita.

Ma un fulmine si è abbattuto su Milanello rovinando quello poteva essere un matrimonio perfetto. Il Chelsea, ovvero la squadra che detiene il cartellino dell'attaccante campione del Mondo, ha deciso di esercitare l'opzione di rinnovo per un'altra stagione, lasciando Maldini e Massara con un pugno di mosche in mano. Il motivo, riportano i tabloid, sarebbe che nelle ultime ore anche il Tottenham si era fatto sotto per Giroud e i Blues mai avrebbero voluto cedere a parametro zero un giocatore a un altro club inglese. Questo vuol dire che se il classe '86 vorrà vestire la maglia di un club di Premier League, questi dovrà pagare il cartellino. Un discorso che però sembrerebbe non riguardare il club di via Aldo Rossi. Infatti tra il giocatore e il presidente del Chelsea Roman Abramovic ci sarebbe un gentlemen agreement che libererebbe l'ex Arsenal a parametro zero qualora dovessero arrivare offerte (interessanti) dall'estero.

Deschamps lancia il messaggio: "I minuti di gioco fanno la differenza"

Oggi il tecnico della Nazionale campione del Mondo Didier Deschamps è intervenuto in conferenza stampa. Tra le domande ricevute anche una su Giroud. Ecco cosa ha detto: "Sono consapevole di cosa Olivier ha fatto per la Francia e di cosa sia capace. Non voglio parlare della sua difficile situazione al Chelsea. Da febbraio in poi ha giocato poco e si è unito alla nazionale dopo rispetto agli altri. Abbiamo lavorato poco assieme, ma lui dà sempre il massimo negli allenamenti. Ovviamente sono i minuti di gioco a fare la differenza e questo potrebbe essere un problema. Mi sembra comunque in grande forma, è abituato a tale situazione ed è parte integrante del gruppo".

Un modo elegante per l'ex allenatore della Juve di sottolineare come Giroud da febbraio abbia giocato poco in Premier e che, nonostante ciò, il ragazzo fa parte del gruppo per Euro2020. Ma c'è anche un'altra lettura: "Caro Giroud, vai al Milan. Ibra non giocherà tutte le partite e ritagliati il tuo spazio".