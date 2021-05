Ora è ufficiale: Thauvin vola in Messico da Gignac

Il Tigres ha ufficializzato l'ingaggio di Thauvin, giocatore a lungo seguito dal Milan

MILANO - Florian Thauvin è uno dei pallini del d.s. del Milan Frederic Massara. Un giocatore per il quale l'ex giallorosso stravedeva: tanto che la sua intenzione era quella di portarlo prima a Trigoria e poi a Milanello. Ma il transalpino campione del Mondo rimarrà solamente un sogno per il club di via Aldo Rossi.

Infatti il classe '93 era uno dei nomi maggiormente seguiti per il prossimo mercato: esperienza, duttilità e soprattutto un contratto in scadenza con l'ormai ex club l'Olympique Marsiglia. Il Milan lo aveva seguito durante le ultime due sessioni di mercato senza però riuscire a trovare un'intesa con l'O.M. per il trasferimento. Molti addetti ai lavori infatti erano convinti che il duo di mercato del Milan avesse messo le basi per giugno, quando avrebbero avuto la possibilità e l'occasione di trattare solo con l'entourage del ragazzo. Ma il Milan, alla fine, è stato battuto e beffato dai messicani del Tigres che poco fa hanno ufficializzato l'ingaggio di Florian Thauvin.

Per il Milanè una bruttissima notizia: non tanto perché battuto dal Tigres quanto per il mancato arrivo di un giocatore che avrebbe garantito a Stefano Pioli (sempre che siederà lui sulla panchina rossonera la prossima stagione n.d.r.) un rinforzo di prim'ordine. Senza dimenticare che, qualora i rossoneri lo avessero ingaggiato, avrebbero potuto vendere senza troppi rimpianti Samu Castillejo, passato nel giro di pochi mesa da prima scelta a scelta del tecnico emiliano.

Resta il gran colpo messo a segno dal Tigres che si è assicurato un giocatore importante per alzare l'asticella della squadra che, negli ultimi anni, è stata capace di vincere Apertura 2015, Apertura 2016, Apertura 2017, e Clausura 2018-2019. E che, solamente pochi mesi ha raggiunto la finale del Mondiale per club, battuto dal Bayern Monaco nella finalissima di Ar Rayyan. Thauvin non è l'unico transalpino della formazione messicana: infatti tra i ragazzi di Ricardo Ferretti c'è anche André-Pierre Gignac, arrivato anche lui proprio dall'Olympique Marsiglia nel lontano 2015.