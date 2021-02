Da Milanello, il programma del 5 febbraio 2021: allenamento mattutino

MILANO – Dopo i due giorni di riposo concessi domenica e lunedì da mister Pioli susseguenti alla vittoria per 1-2 sul campo del Bologna, i rossoneri sono tornati ieri ad allenarsi sui campi di Milanello per preparare il match contro il Crotone, valido per la 20esima giornata del campionato di Serie A ed in programma domenica 7 febbraio alle 15:00 a San Siro. In programma un allenamento mattutino.

Questo, intanto, è il report di acmilan.com sull’allenamento di ieri: a Milanello: squadra a Milanello ieri mattina per il penultimo allenamento in preparazione di Milan-Crotone. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno seguito l’allenamento insieme a Fabio Capello, in visita presso il centro sportivo rossonero. La sessione è iniziata in palestra per la consueta attivazione muscolare. Sul campo il gruppo ha proseguito il riscaldamento con una serie di torelli a tema. Successivamente, spazio a una serie di esercitazioni tecniche abbinate al lavoro atletico: aperture, cross e tiri in porta partendo da diverse stazioni il tutto eseguito alla massima intensità possibile.

Le ultime da SkySport

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, si è così espresso ieri a MilanTV: “Il campo e il pallone mi sono mancati tanto. La squadra ha fatto molto bene, le squadre sono così, anche se manca qualche giocatore. Ora devo dare tutto come stanno facendo loro. Quando sei primo devi pensare allo scudetto, ma mancano ancora tante partite. Pensiamo solo alla prossima, ci concentriamo gara dopo gara. Non abbiamo parlato di scudetto. Derby? Qualsiasi sia l’avversaria facciamo di tutto per vincere, ogni gara vale tre punti. Al derby ci penseremo quando sarà il momento. Siamo una squadra, se ci sono o non ci sono è la stessa cosa. Se la squadra perde, perdo anche io. Crotone? Il campionato è molto duro, ogni gara è difficile. Noi siamo il Milan e dobbiamo dare tutto per provare a vincerla”.