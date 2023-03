Milan, la Curva Sud non ci sta: “Stufi di certe prestazioni”

Per il Milan la pausa forse arriva nel momento giusto. I rossoneri infatti hanno conquistato solo un punto nelle ultime tre partite di campionato. Nel mese di marzo infatti c'è stata prima la sconfitta per 2-1 al Franchi contro la Fiorentina , poi il pareggio di lunedì scorso contro la Salernitana a San Siro . E infine ieri un altro ko in trasferta per 3-1 contro l'Udinese .

Le prestazioni recenti del Milan non sono piaciute alla parte più calda del tifo. Luca Lucci, responsabile della Curva Sud rossonera, ha affidato al suo profilo Instagram le sensazioni sul momento della squadra. Le sue parole: "Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione... Due settimane di stop per ritrovarsi definitivamente, siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni… il Milan deve essere il Milan sempre come la curva è sempre la curva che si giochi con la prima o con l’ultima della classe!