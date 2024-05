Nuovo allenatore: Conte? De Zerbi? Ecco chi può arrivare (veramente) al Milan | News

Come vi abbiamo sottolineato nelle scorse ore, il #Nopetegui scatenatosi sul web e sui social ha avuto il suo effetto in casa Milan. Confermata la brusca frenata col tecnico spagnolo, che sembrava essere ormai ad un passo dalla panchina rossonera. Cardinale ha però preferito fare marcia indietro su Lopetegui, che rimane in lista ma adesso assolutamente in secondo piano. Il casting per scegliere il nuovo allenatore del Milan dunque rimane aperto, con nomi che si avvicinano e che si allontanano di giorno in giorno. E, di tanto in tanto, ne spuntano ovviamente anche di nuovi. In questo momento, che appare abbastanza nebuloso, non si possono escludere sorprese o possibili colpi di scena, sia in positivo che in negativo.