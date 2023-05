Milan, la Curva Sud si è attivata per aiutare l’Emilia-Romagna

Il tifo organizzato rossonero non sarà all'Allianz Stadium contro la Juventus nel prossimo turno, ma si è mosso per aiutare gli alluvionati

Redazione Il Milanista

Dopo la 36esima giornata di Serie A, il Milanè tornato al quarto posto. Il merito è sia dei rossoneri, che hanno battuto la Sampdoria, sia della penalizzazione di 10 punti data alla Juventus. Nel prossimo turno ci sarà proprio lo scontro diretto contro i bianconeri all'Allianz Stadium. A Torino però non ci sarà la tifoseria organizzata.

Questo il comunicato: "Domenica 28 maggio è in programma Juventus-Milan, partita fondamentale sia per la storica rivalità che per l'importanza del risultato per le sorti del nostro campionato. Tuttavia con grande dispiacere Curva Sud Milano e Aimc comunicano ufficialmente che diserteranno la trasferta e invitano tutti i tifosi rossoneri a fare altrettanto".

E i motivi specifici: "La scelta è dettata dal folle prezzo del biglietto imposto dalla Juventus (80€!!!), e dalle modalità di vendita del settore ospiti. Che il calcio non sia più spettacolo da prezzi popolari è noto ormai da tempo, ma crediamo che a tutto ci sia un limite! La direzione intrapresa da molte società sui prezzi dei biglietti sta portando la gente (famiglie in primis) lontano dagli stadi. Urge porre un tetto massimo al prezzo del biglietto dei settori ospiti e non solo, come accade ormai da anni in altri paesi (Inghilterra e Germania ad esempio). La tifoseria organizzata resta a Milano, invitiamo tutti i Milanisti a fare altrettanto!".

Ma anche se non ci sarà la trasferta per seguire il big match all'Allianz Stadium, ci sarà comunque un appuntamento importante. La Curva Sud rossonera infatti, si è mossa per dare un aiuto concreto all'Emilia-Romagna. Alcune zone della regione, come è ormai noto, sono state colpite da una terribile alluvione, che ha creato tantissimi danni, oltre a diversi morti. Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, la Curva Sud ha fornito tutte le informazioni per fornire il proprio contributo: "Domani sera (oggi, ndr) dalle 20.00 in Piazza Axum al cancello 15 raccoglieremo tutto l'occorrente da donare alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna:

-Stivali di gomma

- Pale

- Scope

- Tira acqua

- Spazzoloni

- Spugne

- Stracci

- Prodotti per pulire

- Sacchi immondizia grandi

- Carriole

- Pale non di plastica

- Picconi

- Cacciaviti

- Pinze

- Martello

- Piede di porco

- Raschia fango.

Una volta caricato il camion faremo riunione e daremo tutte le info per sabato, giorno in cui una nostra delegazione raggiungerà le zone alluvionate per dare una mano concreata alle persone del posto".