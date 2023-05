Allegri: “Spero si sia risolta, è uno stillicidio! E domenica il Milan…”

Ieri la Juventus è crollata a Empoli, perdendo 4-1. La dura sconfitta è arrivata poco dopo la notizia dei 10 punti di penalizzazione dati ai bianconeri dalla Corte d'Appello federale. A Dazn Massimiliano Allegri ha dichiarato: "Racchiudere la partita o la stagione in una serata così è riduttivo. Non dobbiamo trovare alibi. Non è facile, ci sono sei punti a disposizione e domenica c'è il Milan. E' chiaro che è strano ritrovarsi con 10 punti in meno prima dell’inizio della partita. Abbiamo iniziato bene, potevamo accorciare le distanze subito però il crollo mentale non è giustificato. In questo momento bisogna stare zitti e accettare la sconfitta".