Milan, occhi su Milinkovic-Savic, con la Champions può arrivare

Redazione Il Milanista

La stagione si sta avviando alla sua conclusione. Ieri per il Milanè stata una giornata positiva, pur senza giocare. La Corte d'Appello federale infatti ha inflitto 10 punti di penalizzazione alla Juventus, facendola scivolare momentaneamente all'ottavo posto. I bianconeri poi sono anche crollati a Empoli, perdendo 4-1 nel posticipo serale del lunedì, restando quindi a 59 punti. Grazie a questo, i rossoneri si ritrovano ora al quarto posto a quota 64 punti e sono quindi rientrati in zona Champions. Se la squadra riuscirà a mantenere questa posizione, anche il mercato cambierà in meglio.

Secondo La Gazzetta dello Sport, uno dei grandi obiettivi per il calciomercato del Milan è un centrocampista/trequartista. E il nome in cima alla lista dei desideri di Stefano Pioli sarebbe Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista infatti ha le caratteristiche che mancano nella rosa attuale: può giocare in due posizioni diverse, in mediana e dietro le punte, e abbina le qualità tecniche a una grande fisicità. Quest'ultimo aspetto è fondamentale, vista la "leggerezza" fisica di De Ketelaere e Brahim Diaz, ma anche dello stesso Bennacer, che ha giocato da trequartista oltre che in mezzo. Milinkovic-Savic non sembra intenzionato a rimanere ancora per molto alla Lazio. Il suo contratto scadrà nel 2024 e il giocatore non lo ha rinnovato. Con la scadenza tra poco più di un anno, il prezzo del suo cartellino non sarebbe proibitivo: la Lazio potrebbe chiedere una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Grazie agli introiti della qualificazione in Champions League questo sarebbe un investimento sostenibile per il Milan. Dalla sponda biancoceleste nel frattempo arrivano dei segnali positivi. Ieri infatti Igli Tare, direttore sportivo biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, confermando la possibilità che il serbo lasci la Capitale. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che potrebbe avere la possibilità di andare da un'altra parte, ma comunque ha ancora un contratto con noi. Per il bene di tutti ci siederemo intorno a un tavolo per chiarire la cosa. Quello che dico per me vale per lui: ha un legame molto forte, ha stima e rispetto della società e del tecnico. Può succedere di tutto, anche che sia ceduto a un altro club".