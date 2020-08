Criscitiello: “Pirlo alla Juve? Una scelta da ultimo Milan…”

MILANO – Attraverso TMW il giornalista Michele Criscitiello, direttore di SportItalia, ha commentato la scelta della Juventus di puntare su Andrea Pirlo per il dopo-Sarri: “Per arrivare alla Juve ci vuole tempo, devi seguire un percorso, devi avere delle esperienze e devi aver già dimostrato qualcosa. Oggi parliamo del nuovo allenatore bianconero come un tecnico di cui non conosciamo il modulo, le caratteristiche, non ha il patentino da allenatore e 8 giorni prima era stato assunto per fare la Serie C. Pirlo non è una scommessa, ma un azzardo. Ha due settimane per prepararsi e meno di un mese per fare il ritiro. In campo ci ha fatto innamorare, ma in panchina deve dimostrare ancora di conoscere le lettere dell’alfabeto. Una scelta da ultimo Milan, quando è iniziata la girandola di Inzaghi, Brocchi e Seedorf: mandati senza difese nella gabbia dei leoni”.

