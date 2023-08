Mercato, Cardinale scatena il terremoto e ribalta il Milan: ora vuole…

La strategia del club rossonera è chiarissima. Non si chiudono le porte a nuovi innesti in extremis, ma la priorità è quella di cedere il maggior numero possibile di giocatori in esubero e che attualmente sono fuori dal progetto tecnico di mister Pioli . Il tecnico emiliano infatti non vuole scontenti o musi lunghi all'interno dello spogliatoio.

E poi, come è ovvio che sia, le uscite potrebbero favorire l'arrivo di qualche ultimo colpo di calciomercato in entrata. Insomma, cedere è imperativo per diverse ragioni. Cardinale e i suoi vogliono ribaltare la rosa del Milan in pochi giorni. Tanto più che in uscita ci sarebbe quasi una squadra intera: ben 8 giocatori infatti sarebbero a rischio addio. Tra partenti quasi certi, elementi in bilico e anche qualche possibile sorpresa, ecco dunque tutti i nomi in ballo, uno dopo l'altro <<<