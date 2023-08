Costacurta: “Se il Milan non punta su Colombo ci sarà un motivo…”

Poi un pensiero sul vice Giroud

“Se il Milan non punta definitivamente su Colombo evidentemente ci sarà qualche motivo. Può essere che non venga reputato all’altezza. Oggi mi sono rivisto Italia-Svizzera 1-1, e mi sono studiato i movimenti di Okafor. Ma noi siamo sicuri che non possa fare bene? Perché, c’è qualcuno che addirittura mette in dubbio che lui possa giocare come centravanti? Lo dico perché voglio aprire una polemica”.