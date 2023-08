Mercato Milan | Colpo top, Sky Sport conferma tutto: “Pioli vuole…” / News

1 di 2

News Milan, le ultime di calciomercato

Mercato Milan, news da Di Stefano di Sky Sport.

Non solo campionato, con la sfida al Torino: le ultime news di casa Milan parlano ancora di mercato, visto che manca sempre meno alla chiusura di questa spumeggiante sessione estiva e il club rossonero ha ancora del lavoro da fare. Tanto in uscita, quanto in entrata. In questo senso, gli ultimi giorni di calciomercato saranno molto importanti per il Diavolo.

Tra cessioni e nuovi colpi di mercato, le ultime notizie in ottica Milan

Come sappiamo, Giorgio Furlani sta lavorando tanto soprattutto per sfoltire la rosa e piazzare quei giocatori che ad oggi non fanno più parte del progetto del Milan. E in queste ore sono arrivate novità importanti su questo fronte. Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha ad esempio parlato di un nuovo interessamento per Ballo-Touré da parte del club belga Royal Antwerp.

Sky Sport invece ha rivelato che il Bologna si sarebbe fatto avanti per Alexis Saelemaekers, altro giocatore rossonero sulla lista dei possibili partenti. Operazione non facile per i costi, ma sulla quale il Milan starebbe lavorando con i rossoblù in queste ore. Non solo mercato in uscita però. Sempre Sky Sport ha infatti parlato di quanto potrebbe succedere a breve in entrata per il calciomercato del Milan, con un colpo grosso richiesto da Pioli <<<