Mercato, colpo Milan: c’è la svolta! Arriva l’annuncio: “Nelle prossime ore…”

Altro che mercato chiuso per il Milan : le ultime ore di questa sessione estiva saranno di fuoco. Ci sono infatti ancora diverse situazioni in ballo, tra possibili cessioni e nuovi colpi di calciomercato in entrata. La squadra di Pioli ha iniziato alla grande in campionato e la dirigenza vuole aiutarla ulteriormente.

Arrivano news importanti sul fronte Alexis Saelemaekers . Stando a quanto riferito da Sky Sport infatti, il belga avrebbe detto di sì al Bologna . Adesso il club rossoblù cercherà l'accordo con il Milan: si tratta in particolare sulla formula del trasferimento, ma l'affare pare essere in discesa e potrebbe chiudersi già nelle prossime ore. Sarebbe un'uscita importante, che potrebbe favorire l'arrivo dell'ultimo colpo di calciomercato del Milan .

Proprio a tal proposito, proprio poco fa sono arrivate novità molto importanti su quanto potrebbe succedere già nelle prossime ore per quanto riguarda il colpo in attacco, con Medhi Taremi sempre in cima alla lista della spesa rossonera. Possibile svolta improvvisa in arrivo: ecco le ultime news in merito e tutti i dettagli <<<