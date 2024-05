Costacurta: “Conceicao ha caratteristiche di Sacchi e Capello”

L'ex difensore del Milan, in un'intervista rilasciata a O Jogo, ha parlato di Conceicao, tra i candidati in pole per la panchina rossonera

Lorenzo Focolari Redattore 15 maggio 2024 (modifica il 15 maggio 2024 | 11:41)

Il Milansta continuando a riflettere sul nome del prossimo allenatore. Tra i candidati principali c'è Sergio Conceicao, tecnico del Porto. A questo proposito, O Jogo ha intervistato Alessandro Costacurta. Di seguito le parole dell'ex difensore rossonero.

La candidatura di Conceicao: "Credo che abbia avuto una carriera molto importante e positiva. Per me sarebbe un ottimo candidato per i migliori club d'Europa. Se mi chiedete se è all'altezza del Milan, sono convinto che lo sia, che abbia le caratteristiche giuste e che sarebbe certamente una delle scelte migliori. Almeno per i miei gusti. Credo davvero che Sergio sia quello che meglio si adatterà alla panchina del Milan. Per il suo carattere forte, perché è un allenatore molto categorico quando si tratta di leadership. Vedo in lui caratteristiche che i tifosi del Milan hanno trovato in Sacchi e Capello. Sarebbe molto coraggioso tatticamente e agguerrito nel leggere le partite e studiare gli avversari. Basta ripensare alle partite con l'Arsenal. La scelta sarebbe anche un'ottima strategia di bilancio, visto che si è già fatto notare contro budget molto più alti rispetto a quello del Porto".

Conceicao giocatore: "Era un grande avversario e un giocatore molto combattivo. Non era uno che si faceva insultare quando subiva un fallo, era corretto. Se era così da giocatore, lo vedo allo stesso modo anche da allenatore. Ogni volta che veniva in Italia e lo sentivo parlare dopo le partite, era sempre disponibile e molto chiaro. Il passato all'Inter? Non è un problema in Italia. Non mi sembra che sia un capitolo che influenzi qualcosa. Pioli è stato accolto bene, ha avuto successo e ha allenato anche l'Inter. Non conta come altrove".

