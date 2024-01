Costacurta chiaro: “Buongiorno al Milan? Sarebbe un colpo staordinario”

Billy Costacurta fa il punto su Alessandro Buongiorno e su un suo possibile approdo in rossonero. Ecco le dichiarazioni dell'ex rossonero

Billy Costacurta ha detto la sua in vista dei prossimi incontri di campionato. Il calciatore ha fatto il punto proprio sulla squadra sia sul campo, ma anche sul mercato. Soprattutto ha parlato di un difensore centrale che pare averlo stregato in tutto e per tutto. Ecco le dichiarazioni dell'ex Milan su Alessandro Buongiorno.

"Buongiorno è davvero forte, migliora di anno in anno ed è molto ambizioso oltre ad essere un bravo ragazzo. Mi ricordo che parlandone con Spalletti anche lui mi disse cose positive: se dovesse arrivare al Milan sarebbe un colpo straordinario, anche perché di difensori così giovani e forti non ne abbiamo in Italia".

Parole chiare da parte di un ex calciatore che di difensori per ovvi motivi se ne intende e non poco. Allo stesso tempo non possiamo fare altro che andare a capire se effettivamente Buongiorno potrà essere un calciatore rossonero o meno. Al momento la trattativa resta complicata, ma nel mercato mai dire mai.

