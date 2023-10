Corona fiume in piena: “Spalletti si deve vergognare, Mancini pure”

In esclusiva alla Rai appena dopo la partita di ieri sera persa dall'Italia contro l'Inghilterra ha parlato Fabrizio Corona che ha detto: “ Spalletti deve chiedere scusa a me e agli italiani. Si deve vergognare. Lui ora rappresenta l'Italia , è il padre della Nazionale italiana”.

Ancora le sue parole

“Io conosco Mancini e quello che ha fatto è vergognoso. Adesso abbiamo un altro allenatore che fa giocare giocatori che non meritano la maglia azzurra. Io avrei preso tutti esordienti e li avrei mandati in campo al posto loro". Queste le sue parole in esclusiva alla Rai appena dopo la partita di ieri sera persa dall'Italia contro l'Inghilterra.