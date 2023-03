Condò: “Maignan? Al primo posto nella rinascita rossonera. Su Leao…”

Parte con un elogio al portiere francese: “Quanto migliora il gioco del Milan? Io trovo che sia assolutamente essenziale per questa squadra. Lo mettevo sempre al primo posto, non per cattiveria nei confronti di Tatarusanu, però la sicurezza che infonde questo portiere a tutta la squadra, primis alla difesa, poi per connessione, per osmosi agli altri, è straordinaria. Quindi, il portiere lo mettevo al primo posto tra le cause della crisi del Milan, faccio uguale per la rinascita rossonera”.