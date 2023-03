Tottenham-Milan 0-0: il tabellino della gara di ieri sera

“Siamo ai Quarti di finale di Champions League dopo lo 0-0 contro il Tottenham , che vale un passaggio del turno sudato e meritato. Attesa, orgoglio, senso di appartenenza, c'è tutto in quella festa finale sotto il settore ospiti: 11 anni dopo siamo di nuovo tra le migliori otto d'Europa, ed è un traguardo da celebrare. La partita del New White Hart Lane sancisce un ulteriore step per la formazione di Mister Pioli, che regge l'aggressività degli Spurs e sfiora diverse volte il gol del vantaggio, più che rischiare di subirlo. Consapevoli che un atteggiamento eccessivamente conservativo non avrebbe pagato, i rossoneri prendono spesso in mano il pallino del gioco e arrivano più volte alla conclusione, fermati da un grande Forster e nel finale dal palo, colpito da Origi ”.

Un concentrato di emozioni

“I novanta minuti sono stati un concentrato di spirito di sacrificio, di unione e di volontà di raggiungere l'obiettivo: per la quinta volta nelle ultime sei partite (e nelle ultime quattro di Champions consecutivamente), la porta rossonera resta inviolata per merito di una difesa inattaccabile e di un Maignan decisivo nel finale sull'unica occasione concessa a Kane. Proprio la retroguardia, dopo qualche sbavatura a Firenze, torna a imporsi in tutta la sua solidità in una notte in cui Kalulu, Thiaw e Tomori alzano il muro lasciando le briciole al tanto temuto attacco del Tottenham. Applausi a scena aperta per tutti, dunque: ora la palla passa al sorteggio del 17 marzo, che stabilirà la nostra prossima avversaria. Noi, invece, torniamo al campionato: lunedì arriva la Salernitana a San Siro, e vogliamo ancora questo spirito”.