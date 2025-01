Milan, Conceicao può cambiare modulo: c’è l’idea 4-3-3

Oggi in casa Milan è giornata di vigilia. Domani, infatti, alle ore 20, i rossoneri sfideranno la Juventus a Riyad, nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana . Per il match contro i bianconeri è recuperato Christian Pulisic , mentre Rafael Leao dovrebbe andare al massimo in panchina , dopo il lavoro personalizzato di ieri.

Per questo, Sergio Conceicao potrebbe decidere di cambiare modulo . L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, titola: " Il nuovo Milan di Conceicao ". La Rosea spiega: " Leao non ce la fa ma torna Pulisic e con Bennacer si passa al 4-3-3 ".

Il quotidiano è convinto del cambio di assetto tattico: "Il nuovo tecnico pronto a cambiare subito modulo al debutto in rossonero". In mezzo al campo, quindi, insieme alla coppia Reijnders-Fofana, si dovrebbe unire Bennacer come mezzala destra. In avanti, ai lati di Morata, ci dovrebbero essere Pulisic e Jimenez.