Milan, per Conceicao ci sarà subito la Juve: i precedenti con i bianconeri

Per Conceicao si tratterà della terza partita contro la Juventus da allenatore. Le altre due risalgono agli ottavi di finale di Champions League della stagione 2020/21, quando il tecnico era alla guida del Porto. Nel doppio confronto il portoghese raccolse una sconfitta per 3-2 e una vittoria per 2-1, ma il bilancio fu positivo, perché il Porto passò il turno per i gol segnati in trasferta (regola poi abolita).