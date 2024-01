Milan, colpo di scena sull’affare Miranda: la decisione di Furlani

Il Milan sta lavorando su diversi tavoli per cercare i rinforzi di calciomercato: sul terzino spagnolo del Betis è stata fatta una scelta

Il calciomercato invernale è in pieno svolgimento e il Milan sta lavorando su diversi fronti per provare a rinforzare la rosa a disposizione di Pioli . Il club ha le idee chiare sui ruoli dove si deve intervenire e gli sviluppi sui nomi sono continui.

A tal proposito, c'è un colpo di scena nella vicenda che riguarda Juan Miranda . Il terzino del Betis sembrava essere il prescelto come vice Theo Hernandez e praticamente bloccato dai rossoneri, ma ci sono importanti novità .

Secondo il giornalista Daniele Longo, il Milan avrebbe deciso di mollare la pista Miranda . Furlani e la dirigenza infatti vorrebbero puntare su profili più giovani e dai costi meno ridotti per il ruolo di terzino sinistro. Nessun accordo totale con lo spagnolo, insomma, come era trapelato nelle scorse settimane.

