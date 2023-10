Colombo e il primo gol con il Monza: “Il mister può farmi crescere tanto”

L'attaccante classe 2002, in prestito dal Milan al Monza, ieri ha trovato il primo gol con i brianzoli, che è valso i 3 punti con il Sassuolo

Ieri pomeriggio il Monzaha espugnato il campo del Sassuolo, vincendo 1-0 al MAPEI Stadium, grazie a un gol di Lorenzo Colombo. L'attaccante classe 2002, in prestito dal Milan, ha trovato così il primo gol con i brianzoli.

Dopo la vittoria, il centravanti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole sulla partita: "Questo è un gol che cercavamo, eravamo un po' in difficoltà. Secondo me ne possiamo farne tanti, abbiamo molte qualità e dobbiamo credere di più in noi stessi".

Il gol è arrivato e c'è stata una dedica speciale: "Per un attaccante è importante restare sempre calmo. La dedica è per Caprari che ha avuto questo brutto infortunio, era un giocatore molto importante per noi e gli mandiamo un grande abbraccio".

Cosa significa l'esperienza al Monza: "Essere in questa società è un motivo di orgoglio, ora mi sento bene, all'inizio dovevo carburare. Il mister mi sta aiutando moltissimo, può farmi crescere tanto. Lavoriamo a mille all'ora, non ci accontentiamo".

