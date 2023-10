Galliani scatenato: l’ex ad del Milan balla la Papu Dance con Gomez

L'ex amministratore delegato del Milan, ora ad del Monza, ha portato l'argentino in biancorosso e l'ha accolto con la sua tipica esultanza

Un Adriano Galliani che non ti aspetti. Nelle ultime ore l'ad del Monza, ex storico ad del Milan, ha messo a segno uno dei colpi del Condor, portando in Brianza Alejandro 'El Papu' Gomez. L'argentino arriva da svincolato al Monza, visto l'infortunio al crociato di Caprari.