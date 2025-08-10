Chelsea-Milan: ecco le formazioni ufficiali dell'amichevole!
Chelsea-Milan: ecco le formazioni ufficiali dell’amichevole!

Matteo Benedetti
10 Agosto, 14:50
Maignan portiere Milan
La partita tra il Milan e il Chelsea avvicina entrambe le squadre all'inizio della stagione. Ecco le formazioni ufficiali!

Tra pochi minuti i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Stamford Bridge di Londra per l’amichevole contro i Blues.

Ecco le formazioni ufficiali del match

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Gittens; Joao Pedro. A disp.: Jorgenses, Slonina, Delap, Essugo, Santos, Hato, Malo Gusto, Anselmino, George, Acheampong, Estevao, Rak-Sakyi, Antwi, Walsh. All. Enzo Maresca.
MILAN (4-2-3-1): Maignan; Terracciano, Coubis, Tomori, Bartesaghi; Ricci, Fofana; Musah, Loftus-Cheek, Saelemaekers; Leao. A disp.: Terracciano, Pittalrella, Torriani, Estupinan, Gimenez, Modric, Okafor, Chukwueze, Jashari, Pavlovic, Sia, Dutu, Gabbia. All. Allegri

