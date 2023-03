Champions League, le percentuali secondo il Soccer Power Index

Tra poco a Nyon ci sarà il sorteggio dei quarti di finale di Champions League . Nell'urna del quartier generale della Uefa, ci saranno ben tre squadre italiane: Milan , Inter e Napoli . Le altre cinque invece sono Real Madrid, Benfica, Bayern Monaco, Chelsea e Manchester City . Il campo quindi si è ristretto, ma chi riuscirà a passare il turno , qualificandosi per le semifinali? E chi alzerà il trofeo a Istanbul ? A dare una risposta ci ha provato il Soccer Power Index , con il contributo del sito statunitense Five Thirty Eight .

Nel sistema attuato, ogni squadra ha una valutazione offensiva, che rappresenta il numero di gol che dovrebbe poi segnare contro una squadra media in campo neutro, e una difensiva, che invece rappresenta quelli che dovrebbe subire. Da questi numeri poi si arriva alla percentuale di punti disponibili (3 per la vittoria, 1 per il pari e 0 per la sconfitta). Secondo questi dati, la favorita è il Manchester City. Il Milan invece è quella con i valori più bassi.