Deschamps: “Giroud mantiene alto il livello. Su Hernandez…”

Il commissario tecnico della Francia, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato della Champions e dei giocatori francesi del Milan

Redazione Il Milanista

Didier Deschamps, ct della Francia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Il tecnico si è espresso su Milan, Inter e Napoli ai quarti di Champions League. Le sue parole: "Il percorso europeo delle italiane è qualcosa di molto positivo. Non posso dare una spiegazione completa, non conoscendo bene tutti gli elementi del caso, ma è chiaro che avere tante squadre italiane a questo punto della Champions non può che essere un bene per il vostro calcio".

Deschamps poi ha parlato di Giroud: "E’ vero, Olivier non è più così giovane, ma al Milan per esempio c’è Zlatan Ibrahimovic che è pure più grande e che a 41 anni è stato convocato dalla Svezia. Come tutti i miei convocati, anche Olivier può fare il titolare, anche se ovviamente non c'è la garanzia. Non è giovane, ma questo significa che ha pure tanta esperienza da far valere. E rimane convocabile finché mantiene alto il suo livello di prestazione. Dovremo disputare 2 partite in 3 giorni e la seconda con l’Irlanda che sarà più riposata di noi. Olivier anche alla sua età può fare il titolare o partire dalla panchina, come già succede nel Milan".

La gestione dei fratelli Theo e Lucas Hernandez: "Non c’è un metodo preciso. In ogni caso non li tratto come fratelli, anche perché spesso si tratta di persone con caratteri diversi. Theo e Lucas Hernandez erano persino in competizione per lo stesso ruolo, mentre i Thuram giocano almeno in ruoli diverse. Sono sicuro però che il loro papà sarà orgoglioso di vederli insieme in nazionale".