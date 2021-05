Ceferin: “Fair Play Finanziario? Le norme dovranno essere aggiornate”

Ecco le parole di Ceferin sul Fair Play Finanziario

MILANO - Le ultime stagioni calcio hanno visto il Milan coinvolto nel Fair Play Finanziario, tanto che un paio di stagioni fa la società rossonera ha dovuto rinunciare alla partecipazione all'Europa League. Un provvedimento nato nel 2009 dall'allora Presidente della Uefa ed ex giocatore della Juventus Michael Platini che lo definì come "un obiettivo con implicazioni di ampia portata come il benessere generale del calcio, purché tutti i club giochino secondo le regole, soddisfacciano i criteri di fair play finanziario e raggiungano un bilancio sostenibile, in modo che passione faccia rima con ragione".

Nella giornata odierna la UEFA ha pubblicato il “The European Club Footballing Landscape” e sull'argomento FFP il Presidente Aleksander Ceferin ha dichiarato: "Nella relazione dello scorso anno, ho detto che il calcio europeo era forte, unito, resiliente e pronto per nuove sfide. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere che avremmo dovuto affrontare la sfida più grande per calcio, sport e società nei tempi moderni. Tuttavia, grazie a quasi un decennio di regolamenti sul Fair Play Finanziario, prima dell’emergenza il calcio europeo difficilmente avrebbe potuto essere in una forma finanziaria migliore. L’intero ecosistema del calcio, professionistico, amatoriale e giovanile è stato pesantemente sconvolto dalla pandemia. Ciò richiede una profonda cooperazione e una risposta coordinata attraverso la piramide del calcio. La solidarietà, non l’interesse personale, deve prevalere e vincerà. Questo rapporto mostra chiaramente che ora stiamo operando in una nuova realtà finanziaria, e sta diventando chiaro che le nostre attuali normative sul Fair Play Finanziario dovranno essere adattate e aggiornate. La sostenibilità finanziaria rimarrà il nostro obiettivo e la UEFA e il calcio europeo funzioneranno come una squadra per dotare il nostro sport di nuove regole per un nuovo futuro".