Aleksander Ceferin torna a parlare della Super League

Le parole del numero uno della Uefa.

MILANO - Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni del portale sloveno 24ur.com, Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, è tornato a parlare della Super League e del progetto naufragato nell'arco di due giorni: "Secondo me non c'è mai stata una reale Super League. Era soltanto un tentativo di stabilire una fantomatica lega dei ricchi per non tenere conto della piramide del calcio in Europa e dei meriti sportivi. Forse ci hanno sottovaluto, ma se qualcuno entra in un progetto come questo, sottovaluta non solo me ma l'intera situazione. Nelle prossime riunioni parleremo di calcio, ma deciderò chi far sedere vicino a me. Se i club autori di questa iniziativa hanno la volontà di partecipare ancora alle nostre competizioni, devono avvicinarsi a noi. Occorre valutare cosa sia accaduto, ma non voglio entrare nei dettagli, dato che stiamo ancora parlando con il nostro team legale per decidere cosa fare con i club della Super League".