Ceccarini: “L’allenatore del Milan sarà Fonseca, suo calcio propositivo”

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del Milan in vista della prossima stagione.

In esclusiva a MilanNews.it ha parlato il giornalista Niccolò Ceccarini che ha detto: “Per il Milan la questione primaria è l'allenatore. Sarà Paulo Fonseca , la scelta credo sia stata fatta a meno di clamorosi colpi di scena. Due anni di contratto con opzione sul terzo".

“Come valuto la scelta? A me piace, fa un calcio propositivo ma va fatto lavorare perché potrebbe regalare delle sorprese che magari in questo momento nessuno vede. È un allenatore di livello internazionale e il Milan ha fatto un'attenta valutazione".