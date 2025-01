Cassano: “Joao Felix campione che fa innamorare. Ma il problema…”

Viste le difficoltà per arrivare a Marcus Rashford , il Milan sta pensando a Joao Felix . Il talento portoghese non sta trovando spazio al Chelsea e ha il gradimento di Sergio Conceicao . A tal proposito, Antonio Cassano ha detto la sua sul possibile arrivo dell'attaccante inglese in rossonero, nel corso di Viva El Futbol su Twitch.

Un colpo da vecchio Milan: "Sarebbe un colpo fantastico per la Serie A e per il Milan. Perché il Milan di giocatori di quel tipo ne ha avuto tanti. Perché Joao Felix lo reputo un campione, un giocatore fantastico che a me fa impazzire. E lì ti farebbe rinnamorare veramente, un'altra volta, del vecchio Milan. Sarei contento che arrivasse in Italia un giocatore del genere".