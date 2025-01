Juventus-Milan, le pagelle di Crudeli: “Disastrosi!!! Conceicao, senti che ti dico…”

Iniziamo le pagelle di Juventus-Milan con il portierone rossonero, solito leader difensivo e non solo. Nel primo tempo Mike è bravissimo e decisivo a intervenire in tempo su un passaggio sbagliato tra i due centrali di difesa, arpionando in scivolata un pallone pericolosissimo. Poi al 35' chiude la porta del Milan sulla conclusione violenta di Yildiz, evitando il vantaggio della Juve. Stesso discorso a inizio ripresa, quando toglie le castagne dal fuoco con un doppio intervento prima su Weah e subito dopo su Koopmeiners. Può solo sfiorare il pallone invece sul gol della Juventus targato Mbangula, con la fatale deviazione di Emerson Royal. Lui non poteva fare più di così. Così come sul raddoppio di Weah. VOTO: 6,5