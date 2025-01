MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Juventus-Milan

E' terminata poco fa la sfida tra Juventus e Milan , valida per la 21a giornata di Serie A. Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

La moviola di Juventus-Milan

Minuto 27 - Azione offensiva del Milan, con Reijnders che finisce a terra in area di rigore dopo un intervento di Thuram. La scivolata del francese è decisa, ma sul pallone. Solo in un secondo momento poi c'è il contatto ma è una semplice dinamica di gioco. Non c'è il rigore.