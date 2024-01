“Giornata di Serie A all’estero? Sì, ma non subito”: Casini parla così

A margine dell'assemblea di Lega ha parlato il presidente Lorenzo Casini che sulla possibilità di una giornata di Serie A all'estero ha detto: "Anzitutto, mi è stata fatta una domanda specifica a cui ho risposto chiarendo: primo, è un'idea antica, perché Tebas ne parlava 5-6 anni fa. In altri sport è praticata da decenni. Io ho detto chiaramente che non è una cosa in programma adesso: ci vorrebbero almeno 2-3 anni e non è programmata”.