Milan-Frosinone / Annunciato il direttore di gara: i precedenti

Il Milan si prepara al prossimo incontro di campionato. La squadra non vede l'ora di fare la differenza anche e soprattutto per poter dimenticare il bruttissimo match che è andato in scena ieri in quel di San Siro contro il Borussia Dortmund. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere l'arbitro prescelto per il prossimo incontro.