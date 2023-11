Milan-Borussia Dortmund: l’analisi del sito ufficiale dei rossoneri

Boccone molto amaro per il Milan, che perde in casa contro il Borussia Dortmund e rivede complicarsi le sorti del girone...

(acmilan.com) Boccone molto amaro per il Milan, che perde in casa contro il Borussia Dortmund e rivede complicarsi le sorti del girone di Champions League. Quella di oggi era un'occasione unica per sorpassare i tedeschi e diventare padroni del proprio destino, invece l'1-3 di San Siro lascia sì ancora speranze ma ridotte. Una serata negativa, il segnale in avvio col rigore sbagliato da Giroud e quello segnato dagli avversari a breve distanza. Non è bastato il primo - splendido - gol di Chukwueze per il provvisorio pareggio, nella ripresa i gialloneri sono stati cinici e hanno marcato la differenza.

Archiviata la 5ª giornata del Gruppo F i rossoneri restano a quota 5 punti in classifica e non sono più in grado di raggiungere il Dortmund (+5) già matematicamente alla fase a eliminazione diretta. Il pareggio (1-1) tra PSG e Newcastle, però, lascia uno spiraglio: battendo proprio gli inglesi nell'atto finale, in programma mercoledì 13 dicembre alle 21.00 al St James' Park, la squadra di Pioli si qualificherebbe agli Ottavi ma solo se il Paris finirà ko in Germania. Ora sempre a San Siro, sabato 2 dicembre alle 20.45, affronteremo il Frosinone in Serie A. Reagire, crederci.

