Cardinale vuole il bomber: ecco la richiesta del Lille per Jonathan David

La trattativa sta per prendere quota . L'obiettivo numero uno del Milan che verrà è senza ombra di dubbio la prima punta. Stiamo parlando di un calciatore che è davvero sorprendente ed in Ligue 1 ha delle medie molto interessanti, stiamo parlando di Jonathan David.

Il canadese classe 2000 è pronti per il grande salto all'interno della sua carriera. Si parla di un talento che vale almeno 60 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero avere un prezzo di saldo per ben due motivi. Il primo è il rapporto strettissimo con il Lille, mentre il secondo è che il contratto del bomber va in scadenza nel 2025.