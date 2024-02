Capello: “Sorpasso Milan alla Juve? Non credo, però i nuovi…”

Ieri sera l' Inter ha battuto 1-0 la Juventus , portandosi a +4 sui bianconeri , avendo anche una partita da recuperare. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato dell'esito della sfida e ha citato anche il Milan , terzo in classifica.

Il significato della vittoria dei nerazzurri : "Vale molto più dei 3 punti. L'Inter ha 4 lunghezze di vantaggio sulla Juventus e una partita in meno, ancora da recuperare per gli impegni di Supercoppa. Ora i nerazzurri potranno giocare più sereni".

Sulla possibilità che il Milan riprenda la Juve in classifica : "Non penso. Ma una cosa è certa: i nuovi del Milan si sono integrati tutti e i rossoneri hanno preso la strada giusta".

