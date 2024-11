Capello: “Fonseca non s’inventi nulla e dia le chiavi della squadra a loro”

Capello ha continuato: "In Champions il Milan ha sistemato un po' le cose, sebbene l'ultimo successo di Bratislava non abbia fatto dimenticare i problemi. Mi riferisco in particolare all'aspetto difensivo. Più in generale, la squadra di Fonseca continua a peccare di equilibrio. E quando di recente l'ha avuto, come contro la Juventus, è però mancato nel gioco, costruendo in modo lento e prevedibile. Sembra che non si riesca ad arrivare con continuità a una via di mezzo. Così il Milan spesso vive degli spunti di Leao e Pulisic oppure concede troppo dietro, senza avere l'attenzione che servirebbe per fare risultato: non vedo ancora un'idea costante di gioco. Anche se la base per sperare nella rimonta c'è e porta i nomi di Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, una coppia in mediana che non cambierei mai. Fonseca non s'inventi nulla - contro la Juve alzare l'olandese non è stata una buona idea - e affidi a quei due le chiavi della squadra, sia in costruzione che nel trovare il giusto bilanciamento".