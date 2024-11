Capello: “Il Milan può arrivare tra le prime otto in Champions”

Fabio Capello ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla delle italiane in Champions, citando anche il Milan

"I meriti sono delle società e dei tecnici, a partire da Gasperini. Gian Piero ha sempre allenato in modo diverso, tanto che di lui si parla da anni in Europa per il suo mix di intensità e aggressività. Ma Inzaghi è maturato molto e Marotta gli ha messo a disposizione una rosa di qualità. Alle spalle di Inter e Atalanta ci sono le altre: il Milan ha fatto il colpo a Madrid, mentre la Juventus va avanti ma non realizza. Peccato per il Bologna".