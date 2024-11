Andiamo a vedere i numeri pre partita di Milan-Empoli

Sul sito del Milan è presente un comunicato dove si legge: “Il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite (1N) di Serie A contro l'Empoli, tenendo la porta inviolata ben cinque volte nel periodo, comprese tutte le ultime tre. l Milan ha alternato una gara con almeno una rete al passivo a un clean sheet nelle ultime 10 sfide di campionato; in particolare, i rossoneri non hanno subito reti in cinque degli ultimi nove confronti di Serie A - compreso il più recente contro la Juventus - soltanto una rete inviolata in meno rispetto a quelle collezionate (sei) in tutti i precedenti 23 incontri andati in scena nel 2024”.