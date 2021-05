Calhanoglu a Fotomac: “Contento di aver centrato l’obiettivo”. Ma sul futuro…

Ecco le parole del turco

Una qualificazione in bilico fino all'ultima giornata, dopo che i rossoneri avevano pareggiato la precedente partita contro il Cagliari. Un pari che aveva seminato un po' di panico dei tifosi rossoneri che hanno seriamente rischiato di vedere buttato il lavoro di una stagione, ma grazie ai due rigori di Franck Kessié segnati alla sua ex squadra il Milan si è qualificato alla Champions, dopo un'assenza di ben sette anni.

Durante le ultime partite della stagione Maldini era stato chiaro: "Parleremo dei rinnovo a termine del campionato". E i casi scottanti in casa Milan sono due: il primo è quello di Gigio Donnarumma, il secondo è quello di Hakan Calhanoglu. Se sul primo non ci sono novità, sul secondo qualcosa si muove. Infatti il numero 10 ha pubblicato una foto sul suo profilo social con il commento "We Are Back". Ecco il post del capitano della Nazionale turca, che l'11 giugno affronterà la Nazionale Italiana all'Olimpico di Roma, su Instagram:

Quasi un messaggio che sembra voler ribadire la sua volontà di restare al Milan e giocare con i rossoneri la Champions League. Oggi l'ex Bayern Leverkusen ha rilasciato un'intervista al portale turco Fotomac, al quale ha parlato al suo futuro: "Il Milan è speciale per me. Dopo anni siamo tornati in Champions League, sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo con la squadra. Non voglio parlare del mio futuro, ora sono concentrato sull'Europeo. Non ho ancora deciso". Parole che permettono molte interpretazioni sul futuro del classe '94 del Milan.