Calha leader senza Ibra, Brahim inventa e si candida a titolare

MILANO – Calhanoglu e Brahim Diaz hanno dato animo al gioco rossonero in questa prima parte di stagione. Il trequartista turco ha impressionato in alcuni momenti per come ha saputo trascinare con sé la squadra, specie con l’assenza di uno dei giocatori più importanti, ovvero Zlatan Ibrahimovic.

Brahim Diaz poi si muove rapidamente, ha tecnica e classe da vendere. Uno come lui può spaccare partite bloccate ed è per questo che il Milan si è riservato di discutere con il Real Madrid per prolungare il prestito che andrà in scadenza a fine stagione.