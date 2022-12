Caldara: “Il Milan è un rimpianto che mi porterò dietro per sempre”

In esclusiva alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex difensore del Milan Mattia Caldara il quale si è espresso sua seppur breve esperienza in rossonero. <<<Tra poco meno di tre ore il Milan scenderà in campo per una amichevole contro il PSV Eindhoven. Vediamo le scelte operate dal tecnico rossonero Stefano Pioli per la sfida in questione!>>>

Sentiamo le sue parole

"Mi sono sempre sentito un giocatore di calcio. Alla Juve feci solo la tournée estiva in America, poi passai al milan con Gattuso e lì ho avuto i guai fisici. Tanta sfortuna e dolori. Il Milan con cui ho fatto solo una presenza in coppa Italia e una in Europa League è il grande rimpianto. Rimpianto che avrò per sempre". Queste le parole in esclusiva alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato l'x difensore del Milan Mattia Caldara il quale si è espresso sua seppur breve esperienza in rossonero.