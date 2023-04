La Lega lancia “Calcio is back”, promo sulle italiane in Europa

A partire da questa settimana, le squadre italiane saranno protagoniste nei quarti di finale delle coppe: l'iniziativa della Lega Serie A

Redazione Il Milanista

Tra pochi giorni il calcio italiano si giocherà molto in campo internazionale. Milan, Napoli e Inter giocheranno nei quarti di finale di Champions League. Roma e Juventus saranno protagoniste in quelli di Europa League. Infine a Fiorentina giocherà in Conference League. Quella del nostro paese è la Lega con più squadre nei quarti di finale.

Per promuovere questo momento delle squadre italiane, la Lega Serie A ha lanciato "Calcio is back". Questo non sarà solo uno slogan, ma anche un promo iconico che verrà diffuso in tutto il mondo. L'iniziativa vede la partecipazione di grandi personaggi: Capello, Toni e Cannavaro. Il video, diretto dal regista Dario Baldi, è prodotto in inglese e sottotitolato in 7 lingue.

L’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha spiegato: "Calcio is back non è soltanto uno slogan, ma la riprova che il nostro Campionato è tornato ai vertici del calcio europeo. Siamo, infatti, il Torneo nazionale più affascinante perché in Italia negli ultimi anni c`è sempre stato un avvicendamento nella conquista dello Scudetto, potenzialmente con quattro vincitori diversi nelle ultime quattro stagioni. Ringrazio Capello, Cannavaro e Toni per il loro contributo in questo video scritto, realizzato e prodotto interamente dalla Lega Serie A a conferma ulteriore del fatto che oramai siamo una vera e propria media company".