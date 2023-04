Costacurta: “Milan-Napoli? Si deciderà sui 180 minuti”

Dagli studi di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha parlato riguardo il match di Champions tra Milan e Napoli , affermando come la roboante vittoria del Diavolo al Maradona di domenica scorsa potrebbe influenzare l’andamento della partita di coppa.

“In Champions League ci saranno residui della partita di Napoli. I giocatori del Napoli devono capire se quel match è stato una buca. Me la immagino come una partita che si deciderà sui 180 minuti: se la giocheranno per darsi il colpo di grazia a Napoli. Sicuramente lo 0-4 qualche residuo lo lascerà…”.