Calcio Femminile, Morace: “Persino in Inghilterra si sono fermati, ma ora occorrono riforme”

MILANO – In un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Mattino’, Carolina Morace, ex allenatrice rossonera, si è espressa sulla decisione di annullare definitivamente il campionato femminile 2019/2020: “Anche in Inghilterra, dove si gioca il campionato più importante d’Europa, si sono fermati assegnando il titolo al Chelsea. Questo stop non deve essere un alibi, ma una spinta per il futuro. Ora servono idee per le riforme. Il calcio maschile va avanti, non dobbiamo dimenticarcelo, perché ci sono altri interessi, mentre per quello femminile non è così. Se pensiamo che quasi tutti i campionati professionistici e più strutturati del nostro si sono fermati, vuol dire che la situazione era complessa. La pandemia ha fatto vedere che la sostenibilità è ridotta ovunque e se Sky non paga l’ultima rata dei diritti tv, ci sono squadre della Serie A maschile che rischiano di fallire. Per questo ora è il momento giusto per fare le riforme”.

