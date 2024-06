Ancora Calcagno: “Siamo giunti al punto che per massimizzare i ricavi…”

In esclusiva a Rai Radio 1 ha parlato Umberto Calcagno , presidente dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) che ha detto: “Siamo arrivati a un punto nel quale per massimizzare i ricavi rischiamo che il nostro prodotto alla lunga sia più scadente. Credo sia qualcosa che non paga nemmeno a livello economico sul medio-lungo periodo”.

Ancora le sue parole

“La creazione del Mondiale per club danneggerà anche la ripresa del nostro campionato e in più c'è sempre uno spostamento di risorse verso questi tornei, a discapito dei campionati interni europei, i migliori al mondo. Perché rovinarli in funzione di qualcosa che certamente produrrà nuova ricchezza ma probabilmente non coltiverà nuova passione nei nostri ragazzi?".