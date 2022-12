Calciomercato Milan / Clamoroso Vlahovic: sta girando una news da brividi

La Vecchia Signora si ritrova nuovamente in guai molto seri. Forse ancor più seri di quanto non si possa pensare. Secondo quanto riferito da Andrea Grassani, avvocato esperto di diritto sportivo, il club bianconero rischierebbe addirittura la retrocessione in Serie B. Ai microfoni di RadioRai infatti, Grassani ha spiegato: "Questa è l'indagine più pesante e grave che il club bianconero ha subito nella propria storia, forse superiore anche a quella di Calciopoli. […] I bianconeri rischiano più dell'ammenda o della penalizzazione. Quello che sta emergendo, secondo la norma, può portare all'esclusione del campionato e alla retrocessione". Parole e prospettive durissime che, in maniera indiretta ma neanche troppo, interesserebbero anche al Milan. In concomitanza con queste news infatti, adesso sta circolando una clamorosa indiscrezione di calciomercato su Dusan Vlahovic <<<